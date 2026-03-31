ЛУКОЙЛ сократил добычу углеводородов более чем на 2% в 2025 году

Добыча углеводородов российской нефтегазовой компанией ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) в 2025 году снизилась на 2,2% год к году, до 1,8 млн баррель нефтяного эквивалента в сутки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

В компании объяснили, что снижение добычи углеводородов обусловлено динамикой внешних ограничений добычи нефти, связанных с соглашением ОПЕК+. Добыча нефти ЛУКОЙЛом за 2025 год уменьшилась на 2,1%, до 74,9 млн т. Добыча газа — на 4%, до 17,4 млрд куб. м.

Динамика связана со снижением добычи попутного нефтяного газа из-за внешних ограничений добычи нефти, а также с ремонтными работами на объектах газоперерабатывающей инфраструктуры.