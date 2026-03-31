Лавров заявил о борьбе за позиции в новом мире «не на жизнь, а на смерть»

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что борьба за ведущие позиции в новом миропорядке ведется «не на жизнь, а на смерть». Об этом он заявил на общем собрании Российского совета по международным делам.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Можно сказать, что мы находимся в самом разгаре перестройки мирового порядка,— сказал господин Лавров.— Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьезно — не на жизнь, а на смерть».

По словам министра, пока перестройка миропорядка выглядит скорее как «ломка». При этом Сергей Лавров выразил надежду, что этот процесс так или иначе приведет к построению «устойчивого и справедливого многополярного мира».

Анастасия Домбицкая