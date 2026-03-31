Telegraph узнала об идее США по консорциуму для управления Ормузским проливом

Администрация президента США Дональда Трампа предложила создать международный консорциум для управления Ормузским проливом, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

«Госсекретарь США Марко Рубио представил эту идею на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран G7»,— пишет издание.

План американской администрации подразумевает, что судоходство в проливе будет свободным и не потребует сборов.

The Telegraph также напомнила о другом предложении, которое ранее выдвинули Турция, Египет и Саудовская Аравия. Рассматривалась возможность создания консорциума для управления потоками нефти через Ормузский пролив. По словам пакистанского источника, эти планы также были направлены в Белый дом.