Польша опровергла слухи об использовании своего неба для ударов по России

Польша не предоставляла воздушное пространство для атак по России, заявил оперативный командующий родами вооруженных сил республики генерал-лейтенант Мачей Клиш. Обратные утверждения не имеют под собой никаких фактических оснований и являются полностью ложными, заверил он.

Генерал Клиш объяснил, что на востоке Польши действуют ограничения на использование воздушного пространства, которые полностью запрещают полеты беспилотников. Они были введены еще в сентябре 2025 года — с момента, как, по заявлению властей страны, российские БПЛА вторглись в границы республики, сообщил он. Слова генерала приводит пресс-служба оперативного командования.

Заявление генерала Мачея Клиша стало реакцией, в частности, на утверждения депутата Влодзимежа Скалика из крайне правой партии «Конфедерация польской короны», который предположил, что польское небо открыто для атак по России, отмечает «Газета Выборча». «Эксперты однозначно утверждают, что польские власти сознательно выделили и предоставили польское воздушное пространство для осуществления Украиной атак беспилотниками на нефтяную инфраструктуру в Ленинградской области, а также на российские порты Усть-Луга и Приморск. Стоп поджигателям войны», — написал политик в социальной сети X.

В предыдущий раз порт Усть-Луга был атакован 29 марта, возник пожар. До этого — 25 марта. 23 марта под удар украинских беспилотников попал порт Приморск.