Жители Кубани пожаловались на отсутствие мобильной связи и интернета

С утра 31 марта на территории Краснодарского края наблюдаются сбои в работе мобильного интернета — об этом сообщают местные жители на профильных ресурсах. Об угрозе атаки беспилотников власти региона сегодня не сообщали.

Согласно данным Сбой.рф на 12:00 мск, Кубань вошла в топ-3 российских регионов по числу жалоб на сбой в работе мобильного интернета за последние три часа. Сайт detector404.ru зафиксировал рост количества жалоб пользователей с 9:00 мск. Подавляющее большинство сообщений пользователей касаются «общего сбоя». Некоторые сообщают о плохой работе отдельных мобильных приложений.

Пользователи ресурса DownDetector утверждают, что не работает даже мобильная телефонная связь. Согласно сообщениям, «звонки не идут», «нет гудков», «обычно глушат интернет, сейчас и связи нет».

Местные власти пока не комментировали сообщения о проблемах со связью в регионе.