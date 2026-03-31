Олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров умер в 50 лет

Российский гандболист Эдуард Кокшаров умер на 51-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба «Мешков Брест», где он работал главным тренером.

Эдуард Кокшаров

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Эдуард Кокшаров

Причины смерти не уточняются. «"Мешков Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал»,— говорится в заявлении клуба.

В составе сборной России Эдуард Кокшаров стал олимпийским чемпионом (2000) и завоевал бронзовую медаль Игр (2004). Также гандболист выиграл чемпионат мира (1997) и взял серебро европейского первенства (2000). После завершения карьеры он работал тренером. С 2017 по 2020 год возглавлял сборную России. На клубном уровне Эдуард Кокшаров тренировал краснодарский СКИФ, северомакедонский «Вардар» и женскую команду «Ростов-Дон».

Таисия Орлова