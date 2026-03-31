В Подмосковье убит подозреваемый в подготовке теракта на предприятии ОПК

Сотрудники ФСБ заявили о пресечении теракта на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Подмосковье. Подозреваемый в подготовке преступления открыл огонь по оперативникам при задержании. Мужчина убит, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, подозреваемый ранее устроился на одно из предприятий ОПК в регионе. Для совершения теракта он переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами. Также он планировал забрать из тайника самодельную взрывчатку, замаскированную под пауэрбанк.

ФСБ возбудила уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте оружия. В ЦОС спецслужбы заявили, что фигуранта завербовали украинские спецслужбы через мессенджер. Следствие также считает, что убитый преступник закладывал тайники «по заданию куратора».

Никита Черненко