Глава Ижевска прокомментировал возможную продажу местного перевозчика «ИПОПАТ»

У администрации Ижевска с компанией «ИПОПАТ» незавершенный контракт сроком еще на три года, исполнение которого не должно зависеть от того, кто владеет обществом. Так глава города Дмитрий Чистяков прокомментировал возможную продажу транспортной компании в эфире на телеканале «Моя Удмуртия» 30 марта.

«Кто будет собственником “ИПОПАТа”, если владельцы решат его продать, — вопрос, который никак не влияет на исполнение контракта <...> С точки зрения людей, которые пользуются автобусом как пассажиры, ничего точно не произойдет»,— сказал мэр.

На вопросы сотрудников «ИПОПАТа» о том, что произойдет с ними при продаже предприятия, глава Ижевска ответил: «Ничего. Вы как работали, так и будете работать. Я несколько раз встречался с руководителем профсоюза предприятия. И всегда озвучивал эту позицию: “Вам нечего там опасаться. Контракт по перевозке будет исполняться”».

«Мы не можем сказать за частный бизнес — это их решение. Захотят поменять собственника — ради Бога. Для меня важно то, как исполняется контракт. Это мой краеугольный камень»,— отметил господин Чистяков.

Ранее о потенциальной продаже компании не сообщалось. Как писал «Ъ-Удмуртия», 2025 год «ИПОПАТ» завершил с чистым убытком почти 85 млн руб. В компании это связывали с комплексом негативных факторов на рынке, в их числе низкий уровень регулируемых тарифов, рост стоимости топлива, запасных частей и фонда оплаты труда.