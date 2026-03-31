Елену Теняеву утвердили на должность главы Контрольно-счетной палаты Башкирии

Депутаты Курултая Башкирии единогласно поддержали кандидатуру 49-летней Елены Теняевой на должность председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) республики.

В своем докладе региональному парламенту Елена Теняева назвала контроль за расходованием бюджетных средств главным приоритетом работы КСП, сообщает «Башинформ».

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпожа Теняева руководит главным аудиторским органом республики в статусе исполняющего обязанности председателя с середины прошлого года. В середине марта ее кандидатуру на пост председателя КСП внес глава Башкирии Радий Хабиров.

Майя Иванова