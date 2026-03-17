Радий Хабиров предложил на пост главы КСП экс-прокурора из Красногорска

Глава Башкирии Радий Хабиров представил Курултаю кандидатуру 49-летней Елены Теняевой на пост председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). Вопрос о главном аудиторе республики депутаты парламента планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании, сообщает пресс-служба Курултая.

Соответствие госпожи Теняевой квалификационным требованиям подтвердила Счетная палата России.

С середины прошлого года Елена Теняева является исполняющей обязанности руководителя КСП Башкирии. Выпускница Современного гуманитарного института и Московского военного института Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальностям «юриспруденция», она работала в Красногорском городском суде, Красногорской городской прокуратуре, администрации Красногорска. В Башкирии она служила в прокуратуре региона и судебном участке №9 по Октябрьскому району Уфы. С июня 2024-го по июль 2025 года была заместителем председателя КСП Башкирии.

До 7 июля 2025 года КСП возглавлял Константин Шагимуратов. 9 июля он назначен полномочным представителем главы Башкирии в Курултае.

