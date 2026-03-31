Как Северный Кавказ справляется с последствиями сильнейших ливней. Главное

Сильнейшие ливни, начавшиеся 27 марта, привели к масштабным наводнениям на Северном Кавказе. Речь идет о рекордных осадках за десятилетия, а в отдельных районах — за более чем 100 лет. В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС, проводится эвакуация жителей. Что происходит в пострадавших районах — в материале «Ъ».

Последствия наводнения в Дагестане

Где ситуация наиболее тяжелая

  • Основной удар пришелся на Дагестан, где за один день 30 марта выпало 60 мм осадков (три месячные нормы). Подтоплены сотни домов, повреждены дороги и мосты. Без электричества остались более 130 населенных пунктов, включая отдельные районы Махачкалы. В республике не фиксировалось подобных осадков с начала наблюдений за погодой в 1882 году.
  • В Чечне подтоплены более 1,8 тыс. домов в 18 населенных пунктах, повреждены дороги, мосты, газопроводы и трансформаторы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Гудермесском районе.
  • Последствия зафиксированы также в Северной Осетии и Ингушетии — там размыты дороги, подтоплены дома и нарушено электроснабжение.

Масштаб разрушений

  • К 31 марта ликвидация последствий продолжается уже четвертые сутки. В некоторых районах вода начала сходить, однако остаются подтопленные дома, перебои с электричеством и разрушенная инфраструктура.
  • Ливни сопровождались селями, оползнями и резким подъемом уровня рек. В отдельных районах уровень воды достигал до 1,5 м.
  • Потоки воды сносили автомобили, разрушали инфраструктуру и затапливали социальные объекты. В Дагестане повреждены десятки мостов и дорог, в Чечне — не менее 17 мостов и одна дамба.
  • Водоснабжения лишились около 20 тысяч жителей Махачкалы. Без стабильной подачи воды остаются до 100 тысяч человек.
  • Экстренные службы работают в круглосуточном режиме, продолжается расчистка дорог, откачка воды и оценка ущерба.
Эвакуация и помощь населению

  • С начала непогоды эвакуированы более 3 тыс. человек, в том числе сотни детей.
  • В Чечне из отдельных населенных пунктов вывезли сотни жителей, для них развернуты пункты временного размещения.
  • В регионах работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры, организованы штабы помощи. Пострадавшим предоставляют жилье, питание и медицинскую помощь.
  • Власти Дагестана выделили из резервного фонда деньги на выплату компенсации пострадавшим при наводнениях в размере 16 тыс. руб.

Причины и погодный фактор

  • Причиной стал мощный циклон, сформировавшийся над Каспийским морем. Он принес аномальные осадки — до 50–60 мм в сутки, что стало рекордом для региона.
  • Дополнительным фактором стало таяние снега в горах, усилившее паводковую ситуацию.

Прогноз

  • Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни возможна новая волна сильных дождей, а в горных районах сохраняется лавинная опасность.
  • Власти призывают жителей соблюдать осторожность и по возможности не покидать дома без необходимости.

Матвей Иващенко

Дагестан вышел из берегов

Президент республики Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале наблюдаются подтопления улиц и массовые отключения электричества и воды

На восстановительные работы в регионе было направлено 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники

Наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе

Без электричества остались жители 30 районов и частично четырех городов: Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Кроме того, были зафиксированы обрывы магистральных линий связи

По данным «Дагэнерго», в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций: «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская»

Электроснабжение удалось восстановить 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах

Коммунальные и экстренные службы, а также министерства энергетики, природы, строительства и транспорта были переведены в круглосуточный режим работы

Вследствие продолжительных дождей и повышения уровня воды в реке ЯрыкСу обрушились два пролета железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — КадиЮрт. Инцидент произошел на линии СевероКавказской железной дороги

Компания «РЖД» днем 29 марта сообщила, что железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане было восстановлено, однако открыто по одному пути. Также было восстановлено сообщение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт

Масштабное наводнение подтопило 760 жилых домов и 950 придворных участков. Спасатели эвакуировали 3338 человек, среди них 1033 ребенка; 58 человек, включая 32 ребенка, разместили в пунктах временного размещения

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой

