Как Северный Кавказ справляется с последствиями сильнейших ливней. Главное

Сильнейшие ливни, начавшиеся 27 марта, привели к масштабным наводнениям на Северном Кавказе. Речь идет о рекордных осадках за десятилетия, а в отдельных районах — за более чем 100 лет. В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС, проводится эвакуация жителей. Что происходит в пострадавших районах — в материале «Ъ».

Последствия наводнения в Дагестане

Фото: МЧС Дагестана

Где ситуация наиболее тяжелая

Основной удар пришелся на Дагестан, где за один день 30 марта выпало 60 мм осадков (три месячные нормы). Подтоплены сотни домов, повреждены дороги и мосты. Без электричества остались более 130 населенных пунктов, включая отдельные районы Махачкалы. В республике не фиксировалось подобных осадков с начала наблюдений за погодой в 1882 году.

В Чечне подтоплены более 1,8 тыс. домов в 18 населенных пунктах, повреждены дороги, мосты, газопроводы и трансформаторы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Гудермесском районе.

Последствия зафиксированы также в Северной Осетии и Ингушетии — там размыты дороги, подтоплены дома и нарушено электроснабжение.

Масштаб разрушений

К 31 марта ликвидация последствий продолжается уже четвертые сутки. В некоторых районах вода начала сходить, однако остаются подтопленные дома, перебои с электричеством и разрушенная инфраструктура.

Ливни сопровождались селями, оползнями и резким подъемом уровня рек. В отдельных районах уровень воды достигал до 1,5 м.

Потоки воды сносили автомобили, разрушали инфраструктуру и затапливали социальные объекты. В Дагестане повреждены десятки мостов и дорог, в Чечне — не менее 17 мостов и одна дамба.

Водоснабжения лишились около 20 тысяч жителей Махачкалы. Без стабильной подачи воды остаются до 100 тысяч человек.

Экстренные службы работают в круглосуточном режиме, продолжается расчистка дорог, откачка воды и оценка ущерба.

Эвакуация и помощь населению

С начала непогоды эвакуированы более 3 тыс. человек, в том числе сотни детей.

В Чечне из отдельных населенных пунктов вывезли сотни жителей, для них развернуты пункты временного размещения.

В регионах работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры, организованы штабы помощи. Пострадавшим предоставляют жилье, питание и медицинскую помощь.

Власти Дагестана выделили из резервного фонда деньги на выплату компенсации пострадавшим при наводнениях в размере 16 тыс. руб.

Причины и погодный фактор

Причиной стал мощный циклон, сформировавшийся над Каспийским морем. Он принес аномальные осадки — до 50–60 мм в сутки, что стало рекордом для региона.

Дополнительным фактором стало таяние снега в горах, усилившее паводковую ситуацию.

Прогноз

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни возможна новая волна сильных дождей, а в горных районах сохраняется лавинная опасность.

Власти призывают жителей соблюдать осторожность и по возможности не покидать дома без необходимости.

Матвей Иващенко