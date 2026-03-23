Минфин Нижегородской области выпустит облигации на 15 млрд рублей

Минфин Нижегородской области готовит выпуск облигационного займа на 15 млрд руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в министерстве. Разместить заем планируется в 2026 году, срок и дату размещения облигаций определят в зависимости от ситуации на рынке ценных бумаг, отметили в минфине.

Облигации выпустят для погашения дефицита областного бюджета и рефинансирования ранее привлеченных заимствований. Минфин выпустил проект условий эмиссии и обращения государственных облигаций региона с фиксированным и переменным доходом и амортизацией долга.

В 2025 году минфин Нижегородской области выпустил облигации на 15 млрд руб. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025–2027 годах планируется разместить три облигационных займа на 37 млрд руб.

Госдолг Нижегородской области на 1 марта 2025 года составил 245,7 млрд руб. Федеральные бюджетные кредиты в объеме долга составляют 121,3 млрд руб., государственные ценные бумаги — 37,5 млрд руб., коммерческие кредиты — 85,1 млрд руб., госгарантии — 1,7 млрд руб. После корректировок областного бюджета в марте доходы составят 336,5 млрд руб., расходы — 370 млрд руб., дефицит — 33,5 млрд руб.

Владимир Зубарев