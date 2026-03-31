В Бурятии с 1 апреля введут особый противопожарный режим

Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии объявило о введении в регионе с 1 апреля особого противопожарного режима (ОПР). Он будет введен на большинстве территорий, за исключением северных. В период действия режима населению запрещается использование открытого огня, в том числе в лесах.

В агентстве также уточняют, что правительство Бурятии установило вознаграждение в размере 10 тыс. руб. за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров. С начала года в республике было зафиксировано семь природных пожаров на площади 52 га.

По информации агентства лесного хозяйства Бурятии, сегодня утром был ликвидирован природный пожар на площади 6 га в Кяхтинском районе на границе с Монголией. Предположительно, один из арендаторов лесов сжигал порубочные остатки и допустил распространение огня. О возгорании сообщили служащие пограничных войск. Сотрудники лесной охраны «не допустили перехода огня на территорию сопредельного государства», отмечается в сообщении.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», о введении особого противопожарного режима уже заявили власти Забайкалья и Приморья. О поэтапном введении ОПР с 10 апреля объявило правительство Омской области, с 15 апреля — Кузбасса и Свердловской области.

Влад Никифоров, Иркутск