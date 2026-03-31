Эстония сообщила о попадании дронов в воздушное пространство страны

В Эстонии сообщили о проникновении нескольких беспилотников на территорию страны в ночь на 31 марта. О случившемся заявил в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд, передает агентство ERR. Предположительно, дроны имели украинское происхождение.

«Украина наносит удары по военной инфраструктуре России и инфраструктуре, обеспечивающей ведение войны, а Россия пытается отражать эти атаки, в том числе сбивая украинские дроны с курса с помощью различных средств. С большой вероятностью, сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами»,— сказал Уку Арольд (цитата по ERR).

Прошедшей ночью дроны были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями. Во многих частях страны сработала тревога. При этом в Эстонии не было сбито ни одного объекта, заверил Уку Арольд.

На пресс-конференции в Генштабе Сил обороны замгендиректора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар подтвердил, что в волости Кастре Тартуского уезда были обнаружены обломки упавшего дрона.

Анастасия Домбицкая