В Челябинске начались всероссийские соревнования ФСБ России по рукопашному бою

Во дворце спорта «Динамо» 31 марта состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований ФСБ России по рукопашному бою. Они будут проходить до 2 апреля, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

В Челябинск съедутся около 300 спортсменов, которые представят все федеральные округа России. В составе сборной команды области выступит около десяти спортсменов. Чемпионат пройдет на площадке регионального общества «Динамо», которое возглавляет начальник УФСБ России по региону генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.

«Всероссийские соревнования пройдут в Челябинске в третий раз. Ранее аналогичные соревнования успешно проводились в 2021 и 2023 годах. Уверен, что мы заложили новую традицию, которая, безусловно, положительно отразится на развитии взаимодействия спортсменов органов безопасности нашей страны», — отметил Дмитрий Иванов.

Главным судьей соревнований является вице-президент общероссийской федерации рукопашного боя по Уральскому федеральному округу, судья всероссийской категории Розалин Насибуллин. В торжественном открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.