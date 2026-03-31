ERR: некоторым школам в Эстонии разрешат продолжить обучение на русском языке

В Эстонии планируют разрешить некоторым школам продолжить обучение на русском языке в 2026/2027 учебном году. Решение принято из-за нехватки учителей, владеющих эстонским языком на уровне C1 и готовых преподавать на эстонском языке.

«Таллиннская городская управа планирует в 2026/2027 учебном году разрешить преподавание на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах 20 общеобразовательных школ столицы»,— говорится в сообщении ERR.

С предложением разрешить обучение на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах к Таллиннскому горсобранию обратились попечительские советы школ.

19 декабря 2022 года президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон «Об основной и средней школе» и другие законы о переводе русских школ на эстонский язык обучения. Школы будут обязаны обеспечить переход на эстоноязычное обучение в 12-м классе не позднее 2032/2033 учебного года.

В Эстонии около 25% населения составляют русскоязычные. До 9-го класса дети имеют право учиться в школах нацменьшинств на родном языке.

