Замначальника УМВД по Курской области назначен Дмитрий Дубровин

Полковник полиции Дмитрий Дубровин назначен заместителем начальника УМВД России по Курской области. Глава управления Виктор Косарев представил его руководству и личному составу, сообщили в курском ведомстве.

Начальник УМВД по Курской области Виктор Косарев (слева) и его заместитель Дмитрий Дубровин (справа)

Фото: УМВД России по Курской области

Дмитрию Дубровину 48 лет, он родился в Тюмени. В 1998 году окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «Юрист», в 2020 году — Академию управления МВД России по специальности «Управление персоналом». Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году с должности участкового инспектора милиции в Тюмени. С 1990-го работал в кадровых подразделениях органов внутренних дел в Тюмени, в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2023-м был назначен замначальника управления по работе с личным составом МВД по Республике Карелия.

Виктор Косарев возглавил курское УМВД летом 2019 года. На сегодня у него шесть заместителей: Алексей Москалев (начальник полиции), Дмитрий Трубников (начальник следственного управления УМВД), Сергей Бурцев, Олег Казак (курирует вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан), Юрий Белов и Дмитрий Дубровин.

Алина Морозова