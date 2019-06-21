УМВД по Курской области возглавил Виктор Косарев

Генерал-майор полиции Виктор Косарев, более 15 лет проработавший на руководящих должностях в Орловщине, стал начальником управления МВД России по Курской области. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал еще 6 июня, однако в регион господин Косарев в официальном статусе, по данным “Ъ-Черноземье”, прибыл на днях. По крайней мере, еще на прошлой неделе в пресс-службе управления “Ъ-Черноземье” не стали комментировать смену руководства. Напомним, в апреле нынешнего года пост начальника УМВД по Курской области покинул генерал-майор Григорий Кулик, которому на тот момент уже исполнилось 60 лет. Врио начальника управления стал Олег Латунов, который, как стало известно в начале июня, теперь может занять должность заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю.

Виктор Косарев родился 11 декабря 1962 года в Киргизской ССР. Окончил с отличием Фрунзенскую школу милиции в 1988 году, в 1997-м — Орловскую высшую школу МВД. В 1986 году начал службу в милиции города Фрунзе в уголовном розыске. В 1993-м переехал в Верховский район Орловской области, где начал службу старшим оперуполномоченным, затем — начальником уголовного розыска. Позже стал заместителем начальника РОВД Краснозоренского района региона. В 2000-2006 годы — работал начальником Болховского РОВД, в 2006 — 2009 годы — начальником РОВД Советского района Орла, в 2009-2010 годы — начальником УВД по Орлу. В 2010-м стал первым заместителем начальника УВД по Орловской области — начальником криминальной милиции. В 2011 году занял пост заместителя начальника УМВД России по Орловской области — начальника полиции. С марта 2015 года и до перевода в Курск руководил министерством внутренних дел по республике Марий Эл.

О том, почему бывшего местного полицейского будут судить вместе с бандой убийц, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курского вице-мэра затянуло в ОПГ».

Андрей Цветков