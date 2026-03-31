Рабочей неделе добавляют день
Как бизнес относится к идее о шестидневке
Пользователи соцсетей активно обсуждают предложение бизнесмена Олега Дерипаски перейти на шестидневку по 12 часов. Ранее предприниматель заявил, что это поможет вытащить экономику из кризиса.
Как и сколько россиянам лучше всего работать, чиновники и депутаты обсуждают не один год. В частности, идея введения четырехдневки звучит на протяжении как минимум семи лет. Впервые о такой возможности заявил Дмитрий Медведев летом 2019 года, будучи премьер-министром России. А в 2025-м в Госдуме появилось предложение сократить рабочий день до шести часов.
Теперь в дело вмешался российский миллиардер Олег Дерипаска. В своем Telegram-канале он предложил ввести шестидневку с 8:00 до 20:00 ради того, чтобы пережить не просто экономический кризис, а более глубокую «тяжелую трансформацию». Основатель и президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев идею поддерживает:
«На многих предприятиях и так действует 12-часовой рабочий день с графиком два через два. Да, у многих есть оклады, но они все равно складываются из часов отработанного времени. Нужно ввести почасовую оплату и предложить людям работать столько, сколько они хотят. На многих производствах невозможно по-другому — мы вынуждены функционировать круглые сутки. В шестидневной рабочей неделе я не вижу проблем, если люди хотят зарабатывать. У нас при таком графике некоторые получают по 150–180 тыс. руб., работая с четырьмя выходными в месяц. Мы хотим, чтобы экономика развивалась, но почему-то обсуждаем работу по четыре дня в неделю».
Переработки для россиян — не редкость. По данным исследования сервиса «Зарплата.ру», 81% опрошенных несколько раз в неделю задерживаются в офисах и на производствах. 19% работают сверхурочно регулярно. Причина такой динамики — ответственная должность, нежелание откладывать решение задач и выполнение плана за коллегу. При этом чуть меньше половины россиян говорят, что за переработки им не платят. Управляющая компанией Frank Auto Ирина Франк не против перехода на шестидневку, но смысла в этом не видит:
«Увеличение времени работы в сложной экономике не поможет. Потому что, когда человек устает, он справляется менее эффективно. Главное — не количество отработанных часов и дней, а эффективно задействованное время. Более того, чтобы человек работал лучше, ему можно позволить четыре дня в неделю работать в офисе, а один — из дома».
Постоянные переработки станут влиять на качество труда, особенно в условиях охлаждения экономики, уверен генеральный директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов:
«Предложение, мягко говоря, не очень обдуманное. На сегодняшний день основная проблема — это загрузка коллектива. Пусть почитают любые исследования по продолжительности рабочего дня: в них написано, что такие меры приведут к очень резкому снижению качества продукции, повышению аварийности, количества травм. Мир это проходил уже давным-давно и от этого отошел. Возможно, на оборонных заводах такую практику стоит ввести, но в остальных сферах — нет».
В мире есть примеры стран, где рабочая неделя официально длится шесть дней. Например, в Непале выходной только в субботу. А в Иране, по мусульманским правилам, отдыхают в пятницу. В некоторых азиатских странах при официальной пятидневке люди все равно работают дополнительно. Нередко от таких переработок умирают. Для этого даже придумали специальные термины: «кароси» в Японии, «квароса» в Южной Корее и «голаосы» в Китае.