В Башкирии построят госпиталь военных ветеранов за 28 млрд рублей

В Уфе планируют построить госпиталь ветеранов войн, стоимость проекта оценивается в 28 млрд руб., сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам Андрея Назарова, проект строительства прошел экспертизу, сейчас решаются вопросы финансирования. В республике рассчитывают, что большую часть средств предоставит федеральный бюджет, тогда как регион возьмет на себя 3,7 млрд руб.

Госпиталь рассчитан на 400 мест, в нем будет поликлиника на 300 мест. Уже подобран участок для строительства, отметил он.

Глава кабмина также подчеркнул, что проект строительства госпиталя является одним из приоритетных, вопрос строительства медцентра согласован с президентом Владимиром Путиным. Проект реализуют в течение двух-трех лет, отмечается в сообщении.

Тему строительства госпиталя ветерана войн в Башкирии обсуждают как минимум с прошлого года. В начале 2025 года вопрос подняли на круглом столе в Курултае Башкирии, посвященном реабилитации участников СВО.

Майя Иванова