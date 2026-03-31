Застройщики пожаловались в ФАС на «Россети Урал» из-за стоимости присоединения

Гильдия строителей Урала направила в ФАС жалобу на ПАО «Россети Урал» и АО «ЕЭСК», указав на резкий рост стоимости технологического присоединения в Екатеринбурге, срывы сроков подключения и проблемы с переносом сетей. Организация указала, что средняя стоимость подключения в расчете на 1 кв. м жилья в Екатеринбурге выросла c 1,29 тыс. рублей в 2023 году до 3,39 тыс. рублей в 2025 году и 7,9 тыс. рублей в 2026 году.

Заявители утверждают, что для ряда проектов цена подключения исчисляется уже миллиардами рублей. Так, для жилого дома площадью 20 тыс. кв. м в микрорайоне Академический стоимость присоединения составила почти 3 млрд руб.

«Невозможно проверить, не предъявлялись ли расходы на реконструкцию электросетевых объектов, которые включаются в стоимость подключения для одного застройщика, параллельно другим застройщикам. Сроки реконструкции подстанций заявляются 3-4 года, что приводит к невозможности начала строительства в отдельных районах Екатеринбурга»,— указали строители.

В заявлении утверждается, что в расчеты включаются завышенные длины кабельных линий, избыточные объемы горизонтального бурения и мероприятия по реконструкции без утвержденной тарифной ставки. Строители считают, что такие подходы делают проекты экономически бессмысленными и фактически навязывают им расходы на реконструкцию подстанций.

Кроме того, по словам заявителей, сроки подключения и выноса сетей системно нарушаются. Указывается, что нормативные 12 или 24 месяца на практике не соблюдаются, а после ввода домов в эксплуатацию подключение по постоянной схеме может занимать еще 6–18 месяцев. В результате заселенные дома, по версии строителей, долго получают электроэнергию по временным схемам, что приводит к дополнительным расходам и рискам для жильцов.

Аналогичное письмо направлено уполномоченному по правам предпринимателей в Свердловской области Елене Артюх.

Анна Капустина