Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Предыдущее разрешение действует до 1 апреля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия изменила порядок оплаты газа после введения санкций США против Газпромбанка в ноябре 2024 года. До этого иностранцы могли конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно обязаны были перевести полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке. В декабре 2024 года Владимир Путин своим указом разрешил импортерам оплачивать поставки не только в рублях, но и в другой валюте.

Об отказе Европы от российского газа — в материале «Ъ» «Газ почти выдохся».