Стрелковый клуб в Екатеринбурге закрыли после гибели посетителя

Кировский районный суд Екатеринбурга остановил работу спортивно-стрелкового клуба «Леон» на 25 суток, сообщили в пресс-службе суда. В прошлом месяце там погиб посетитель.

Суд установил, что инцидент произошел 21 февраля на стрелковом объекте клуба по ул. Шоферов, 5а. Там проходили учебно-тренировочные занятия по практической стрельбе. Сотрудники клуба передали 24-летнему стрелку спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему. Стрелок не имел разрешений на хранение и ношение оружия — он погиб в результате самострела.

Клуб признан виновным по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему). Исполнение назначенного наказания подлежит немедленному исполнению, при этом решение не вступило в силу.

