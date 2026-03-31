В Белгородской области задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Украины

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о местах скопления российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, он передавал информацию о вооруженных силах России в приграничной зоне Белгородской области с целью нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов. Как уточнили в ФСБ, украинец выполнял поручения Главного управления разведки Минобороны Украины за денежное вознаграждение.

Следственный отдел УФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). По указанной статье грозит до 20 лет лишения свободы.