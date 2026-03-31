Минимальный бюджет входа на рынок недвижимости Сочи в 2026 году вырос до 10 млн

В 2026 году минимальный бюджет для покупки недвижимости в Сочи достиг 8–10 млн руб. Как рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, за эти деньги можно приобрести студию или малогабаритную квартиру в новостройке без отделки. Самый доступный вариант на первичном рынке — около 8,2 млн руб. за 17 кв. м в Хостинском районе (ввод в эксплуатацию в 2026 году).

При этом средний бюджет сделки уже приблизился к 19–20 млн руб., поэтому разрыв между «входом» и массовым сегментом заметно вырос. За последние три года дешевое предложение фактически исчезло: объекты до 5 млн руб. сократились в несколько раз, и сегодня их практически нет в открытой продаже. Входной билет сформировался на уровне 500–600 тыс. руб. за кв. м даже в компактных форматах.

По словам эксперта, это меняет поведение покупателей: вместо спонтанных инвестиций люди заходят в сделки с расчетом на долгий горизонт и доход от аренды. Сочи сохраняет сильные позиции за счет круглогодичного туристического потока (около 8 млн человек в год). В ликвидных проектах это дает доходность до 20% годовых, особенно в сегменте с качественной локацией и сервисом. Деньги остаются в рублевой зоне, сделки проходят в понятной юрисдикции, что снижает риски.

Господин Летенков также сравнил Сочи с зарубежными направлениями: в Турции можно войти с бюджетом 5–7 млн руб. (например, в Мерсине), но инвестор сталкивается с валютными колебаниями и сложностями оформления. В Таиланде доходность от аренды достигает 15% годовых и выше, отдельные проекты предлагают до 60% от арендного потока, но входной чек выше, а правила владения и налогообложения требуют отдельной проработки.

Среди российских альтернатив эксперт выделяет Крым (более динамичная ценовая траектория), Алтай и Архыз (прибавляют по 10–15% за счет развития инфраструктуры и низкой конкуренции). Эти направления подходят для распределения капитала, когда инвестор не ограничивается одним рынком.

На практике, резюмирует господин Летенков, выбор сводится к сценарию. Сочи выбирают под стабильный денежный поток и понятную модель владения. Зарубежные рынки привлекают более высокой доходностью, если инвестор готов работать с валютой, правом собственности и локальными правилами. Разница ощущается уже на этапе входа — и дальше только усиливается.

Мария Удовик