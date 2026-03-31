В Тюмени арестовали обвиняемых в поджоге военкомата мать и дочь

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения матери и дочери, которые обвиняются в поджоге военкомата, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что женщины 1958 и 1986 годов рождения 28 марта совершили теракт — подожгли здание военного комиссариата по Ленинскому и Восточному АО города Тюмени. Суд поместил дочь под стражу до 27 мая. Мать по состоянию здоровья будет находиться под домашним арестом на тот же срок. Постановления не вступили в силу.

По данным СМИ, очевидцы утверждали, что женщина бросила в здание на ул. Рижская, 78 четыре бутылки с зажигательной смесью. В итоге загорелся коврик у входной двери. Несмотря на это, к месту возгорания приехали пожарные и правоохранительные органы. Огонь потушили до прибытия пожарных — площадь пожара была незначительной..

Ирина Пичурина