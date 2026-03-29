В Тюмени задержали двух женщин после попытки поджога военкомата

В Тюмени по подозрению в попытке поджога военкомата силовики задержали двух женщин, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, очевидцы, ближе к вечеру 28 марта, заметили скопление силовиков у военкомата. Местные говорили, якобы женщина попыталась устроить пожар. Они утверждали, что она бросила в здание четыре бутылки с зажигательной смесью. В итоге загорелся коврик у входной двери. Несмотря на это, к месту возгорания приехали пожарные и правоохранительные органы.

«Вызов на Рижскую, 78, поступил сегодня около 18:00. Огонь был на незначительной площади, потушен до прибытия пожарных подразделений. Обстоятельства выясняются», — прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Алексей Буров