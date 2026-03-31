Прибыль белгородского «Белэнергомаш-БЗЭМ» выросла на 49%, превысив 8,7 млрд

Белгородское ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (входит в холдинг «Выксунский металлургический завод») по итогам 2025 года получило чистую прибыль в размере 8,67 млрд руб., что на 49% больше, чем в 2024-м (5,82 млрд руб.). Выручка компании выросла на 17,8% — с 31,05 млрд до 36,59 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности предприятия.

Рост прибыли произошел на фоне значительного улучшения операционной эффективности. Себестоимость продаж снизилась на 4,4% (до 19,35 млрд руб.), тогда как выручка выросла. В результате валовая прибыль увеличилась на 59,4% — с 10,81 млрд до 17,24 млрд руб.

Коммерческие расходы выросли на 4,6% (до 1,07 млрд руб.), управленческие — на 16% (до 3,67 млрд руб.). При этом прочие доходы сократились в 4,9 раза — с 1,6 млрд до 0,33 млрд руб., а прочие расходы увеличились на 19,4% (до 1,91 млрд руб.).

Дебиторская задолженность компании за год выросла в 2,6 раза и достигла 21,17 млрд руб. (годом ранее — 8,08 млрд руб.). Кредиторская задолженность увеличилась на 24,3% — с 9,57 млрд до 11,89 млрд руб.

Согласно отчету о движении денежных средств, чистый денежный поток от текущих операций сократился в 20,7 раза — с 6,06 млрд до 0,29 млрд руб. Отток средств от инвестиционной деятельности уменьшился на 65,9% (до 0,17 млрд руб.), отток от финансовой деятельности — на 97% (до 0,19 млрд руб.).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. С 2020 года входит в ОМК, владельцем 100% долей обозначен подконтрольный холдингу «Выксунский металлургический завод». Управляется столичным АО «С.П.Р.»

Вчера «Ъ-Черноземье» писал, что АО «Стойленский ГОК» (входит в структуру ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат») по итогам 2025 года сократило ключевые финансовые показатели: выручка предприятия снизилась на 16%, а чистая прибыль — на 24%.

Ульяна Ларионова