14 тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ
За сутки при ударах ВСУ по Курской области пострадал один человек и был поврежден объект энергетики — 14 тыс. потребителей остались без света. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.
Мужчина 1961 года рождения получил осколочные ранения ног при атаке двух дронов в деревне Обеста Рыльского района. Его доставили в областную больницу. На месте атаки повреждены два частных дома.
Без света остались жители Беловского района — электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время. Кроме того, в селе Ольховатка Хомутовского района повреждены два автомобиля.
С 9:00 30 марта до 7:00 31 марта над Курской областью сбили 48 беспилотников. Также зафиксировано четыре сброса взрывных устройств с БПЛА и 38 артиллерийских обстрелов.
За выходные из-за ударов ВСУ в Курской области один человек погиб и один пострадал.