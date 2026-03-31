14 тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки ВСУ

За сутки при ударах ВСУ по Курской области пострадал один человек и был поврежден объект энергетики — 14 тыс. потребителей остались без света. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Мужчина 1961 года рождения получил осколочные ранения ног при атаке двух дронов в деревне Обеста Рыльского района. Его доставили в областную больницу. На месте атаки повреждены два частных дома.

Без света остались жители Беловского района — электроснабжение планируют восстановить в ближайшее время. Кроме того, в селе Ольховатка Хомутовского района повреждены два автомобиля.

С 9:00 30 марта до 7:00 31 марта над Курской областью сбили 48 беспилотников. Также зафиксировано четыре сброса взрывных устройств с БПЛА и 38 артиллерийских обстрелов.

За выходные из-за ударов ВСУ в Курской области один человек погиб и один пострадал.

Алина Морозова