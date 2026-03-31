Forbes: экс-владелец «Ведомостей» Еремин перезапустит «Финансовую газету»

Основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин планирует возобновить выпуск «Финансовой газеты», сообщает Forbes. Основанный господином Ереминым «Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов» купил товарный знак «Финансовой газеты» на торгах по распродаже имущества прежнего собственника издания.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов» («Инстратком») стал правообладателем товарного знака «Финансовой газеты» в декабре 2025 года. «Инстратком» купил его вместе с товарным знаком журнала «Проблемы теории и практики управления» за 1,57 млн руб. на открытых торгах по продаже имущества ООО «Международная медиа группа» (ММГ), ликвидированного в 2023 году. «Инстратком» был единственным участником этих торгов. Гендиректор «Инстратком» Яков Абдулин подтвердил факт сделки.

Гендиректор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова заявила, что сайт «Финансовой газеты», «как и физический вид издания, требуют модернизации», и ведется работа над перезапуском издания. «Мы сейчас работаем с пулом отечественных инвесторов над проработкой дорожной карты на ближайшие пять лет»,— рассказала госпожа Плотникова. О каких инвесторах идет речь, не уточняется.

Иван Еремин в 2020–2022 годах выступал бенефициаром газеты «Ведомости». «Финансовая газета» основана в 1915 году, издавалась до 1941 года. Выпуск издания возобновился в 1991 году. По состоянию на 2004 год, «Финансовая газета» принадлежала Минфину (50%) и редакции журнала «Проблемы теории и практики управления» (50%). Позднее Минфин увеличил долю участия в капитале газеты. В 2012 году домен fingazeta.ru был передан ООО «ММГ». В феврале 2022-го в соцсетях «Финансовой газеты» перестали публиковать новости. В апреле того же года ММГ стала ответчиком по иску автора статей Бориса Соловьева, требовавшего оплатить задолженность на 855 тыс. руб. Суд удовлетворил это требование. В 2023 году ММГ было ликвидировано как недействующее юрлицо.