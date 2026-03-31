Аренда жилья в Краснодаре подешевела на 1,3% по итогам I квартала

Медианная ставка долгосрочной аренды квартир в Краснодаре по итогам марта составила 26 тыс. руб., снизившись за первый квартал на 1,3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

За месяц стоимость съема жилья всех типов комнатности сократилась на 1,8%. Как отмечают аналитики, в первом квартале спрос на аренду квартир в Краснодаре, как и в большинстве городов-миллионников, оказался заметно ниже, чем в периоды высокой активности на рынке. Однако весеннее оживление уже началось — по данным сервиса «Вордстат», количество запросов на съем жилья в городе в начале марта выросло относительно февраля на 16,1%.

Среди миллионников наиболее значительное сокращение медианной ставки в течение марта зафиксировано в Санкт-Петербурге (на 4,8%, до 42 тыс. руб.), Воронеже (на 4,5%, до 23 тыс. руб.) и Уфе (на 3,8%, до 26 тыс. руб.). В восьми городах снижение показателя за месяц составило от 2,7% в Казани до 1% в Ростове-на-Дону. Еще в пяти населенных пунктах ставка стагнировала или уменьшилась в пределах процента.

По итогам первого квартала наиболее существенное падение медианной ставки произошло в Санкт-Петербурге (на 8,1%, до 42 тыс. руб.), Самаре (на 7,5%, до 30 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (на 6,6%, до 30 тыс. руб.), Воронеже (на 6,5%, до 23 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (на 6,4%, до 34 тыс. руб.), Челябинске (на 5,5%, до 25 тыс. руб.) и Екатеринбурге (на 5,2%, до 34 тыс. руб.). В пяти других миллионниках квартальное сокращение составило от 4,6% в Красноярске до 1% в Перми. В четырех городах показатель стагнировал или изменился незначительно.

Предложение арендного жилья в городах-миллионниках в марте расширилось на 8,4%, а за первый квартал — на 32,4%.

«Во втором квартале рынок продолжит активизацию после зимнего затишья: спрос будет постепенно расти. Однако за счет большого числа предложений, накопленных в первом квартале, рост спроса в дальнейшем вряд ли приведет к значительному увеличению цен»,— комментирует Андрей Зайко, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Алина Зорина