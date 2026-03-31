В Крыму расширят 15 км трассы «Новороссия» до четырех полос

15-километровый участок трассы «Новороссия» в Крыму от границы с Херсонской областью до села Медведевка расширят до четырех полос к концу 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы коснутся отрезка от автомобильного пункта пропуска Джанкой до села Медведевка в Джанкойском районе. Ранее исполняющий обязанности министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Николай Лукашенко отмечал, что участок от пункта пропуска Джанкой до Симферополя остается одним из главных ограничений для роста трафика на федеральной дороге Р-280 «Новороссия». После ремонта количество машин там значительно увеличится.

Капитальный ремонт 29-километрового отрезка автомобильной дороги Р-280 в Крыму на участке с 494-го по 523-й км пройдет в два этапа. Первый охватит отрезок с 494-го по 509- км, второй — с 509-го по 523-й км. По первому этапу завершен весь комплекс проектно-изыскательских работ, сейчас проект проходит проверку в «Главгосэкспертизе России».

Уже началась мобилизация трудовых ресурсов и дорожно-строительной техники, построен строительный городок и смонтирован мобильный асфальтобетонный завод. В ближайшее время начнется расчистка полосы отвода и снятие почвенно-растительного слоя. Затем выполнят устройство земляного полотна, основания и дорожного покрытия из асфальтобетона.

Транспортные потоки разделят барьерным ограждением для повышения безопасности движения, на отдельных участках установят наружное освещение. Чтобы сохранить транспортную доступность маршрута без перекрытия движения, сначала построят две новые полосы вдоль существующей дороги и переведут на них трафик, а потом обновят две полосы действующей трассы.

Второй участок протяженностью 14 км от Медведевки в направлении Джанкоя находится на стадии проектно-изыскательских работ. Разработку проектной документации и прохождение экспертизы планируют завершить в 2027 году. Модернизация участка дороги Р-280 от Джанкоя до Симферополя включена в план развития скоростного маршрута «Азовское кольцо».

Алина Зорина