Новый уровень туризма

В 2026 году Шерегеш отмечает 45 лет с момента своего официального становления как спортивного центра: в 1981 году на склонах горы Зеленой прошли соревнования Спартакиады народов РСФСР. За эти десятилетия курорт прошел путь от горнолыжной базы до одного из самых узнаваемых зимних направлений страны.



Сегодня изменения касаются не только трасс. Шерегеш постепенно формирует полноценную инфраструктуру: расширяется гостиничное предложение, появляются общественные пространства, развивается событийная и гастрономическая среда. Высокий спрос в пиковые месяцы давно обозначил проблему нехватки качественного номерного фонда — и развитие идет в сторону более современного и разнообразного размещения.

Параллельно реализуются новые проекты вне привычной «зимней» логики. В Таштагольском районе у реки Карасу заявлен туристический комплекс «Новый Шерегеш», реализуемый при поддержке Туризм.РФ и Банка ДОМ.РФ. Проект ориентирован на создание современной гостиничной и сервисной среды и рассматривается как часть системного развития территории. Курорт постепенно выходит за рамки формата «горнолыжной базы» и превращается в туристический кластер федерального масштаба. На этом фоне открытие пятизвездочного отеля «Шермонт» становится одной из заметных точек перехода к новому этапу. В январе отель начал работу с запуском сервисов, гастрономических пространств и новой модели отдыха в горах.

Новый масштаб зимы

Первая очередь «Шермонта» включает 290 номеров. По оценке компании «УГМК-Застройщик», уже в первый год работы комплекс сможет принять до 30 тысяч гостей. Для Шерегеша, где сегодня общий номерной фонд составляет порядка 2,5 тыс. номеров, это существенное увеличение емкости. Отель расположен на склоне рядом с одноименной канатной дорогой.

До подъемника — несколько минут пешком

Внутренняя гастрономическая сцена комплекса уже работает. Панорамный ресторан принимает гостей и постепенно становится самостоятельной точкой притяжения. Пространство рассчитано на масштаб — продуманная посадка, терраса и вид на склоны создают ощущение открытости даже внутри зала. В меню — авторские позиции с акцентом на продукт и подачу.

Рестораном управляет ресторатор Иван Печерский, работающий на региональном гастрорынке более десяти лет. В основе концепции — внимание к качеству, сервису и общей атмосфере. В комплексе также открыт караоке-клуб TRUFF — вечерний формат с выстроенным светом, живым звуком и бэк-вокалом. Предусмотрены приватные зоны для камерных компаний. Так «Шермонт» формирует полноценный сценарий отдыха — от ужина с панорамой гор до музыкального продолжения вечера.

При этом спортивная составляющая по-прежнему остается основой курорта. Для гостей предусмотрены ски-румы, прокат снаряжения, магазин экипировки, инструкторы горнолыжной школы. Работает клуб серебряного призера Олимпийских игр Александра Бессмертных с освещенной трассой протяженностью 1,2 км. Зима здесь остается главной стихией, но теперь она дополняется уровнем сервиса, которого на курорте ранее не было.

Термы как новый стандарт

Весной на территории комплекса планируется запуск банного формата. К концу года — полноценного термального комплекса с бассейнами под открытым небом. Термы под открытым небом формируют новый стандарт отдыха в горах. То, что раньше ассоциировалось с курортами высокого класса за пределами региона, теперь доступно и здесь — с панорамой склонов и ощущением простора. Это меняет логику поездки: в Шерегеш приезжают не только ради трасс, но и ради восстановления и спокойного отдыха. Горный формат перестает быть исключительно спортивным — он становится комплексным. Так курорт окончательно закрепляется в формате четырех сезонов.

Лето, которое выходит из тени

Шерегеш всегда жил не только зимой — просто теперь это направление развивается системно. Весной на склонах цветут огоньки, превращая горные поляны в яркие природные панорамы. Летом работают пешие маршруты по Горной Шории с видами, которые сравнивают с альпийскими. Реки Мрассу и Кондома дают возможность для сплавов — от спокойных прогулочных маршрутов до более динамичных. Гости выбирают рыбалку, прогулки на лодках, маршруты на квадроциклах и гидроциклах. Доступны вертолетные экскурсии с панорамным обзором горных массивов. Зимой популярны упряжки с хаски, летом — дог-трекинг: пешие прогулки по лесу в связке с собаками. Этот формат сочетает физическую активность и эмоциональный опыт. Особое внимание уделяется индивидуальным сценариям отдыха. В горах организуются выездные гастрономические форматы — от камерных ужинов до масштабных мероприятий. Например, на одной из живописных вершин региона, горе Сарлык, возможен приватный формат для узкого круга гостей. Для более крупных событий выбираются другие площадки с панорамными видами.

Гастрономический выезд организуется совместно с ресторанами комплекса: продуманная подача и выбранная локация превращают подъем в самостоятельное событие. Такой формат востребован у гостей, выбирающих свадебные церемонии, романтические поездки или частные встречи.

Символ юбилейного года

Официальное открытие «Шермонта» символично происходит в год 45-летия курорта. Проект комплексного развития территории у подножия Зеленой, которым занимается «УГМК-Застройщик», рассчитан до 2042 года и охватывает 427 гектаров. В планах — гостиничные корпуса, термальные зоны, канатные дороги, прогулочный бульвар, кафе, рестораны и событийные площадки.

Впрочем, важнее не сами цифры, а изменение масштаба. Шерегеш сегодня — это не только один из самых снежных курортов страны. Это место, где историческая спортивная база соединяется с современным уровнем инфраструктуры и сервиса. И открытие «Шермонта» становится еще одной датой в этой истории — моментом, когда зимняя легенда окончательно переходит в формат курорта четырех сезонов.

Подготовила Дарья Черникова