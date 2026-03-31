В Челябинске подростки забросали пять автобусов камнями

Челябинские полицейские установили двух подростков, которые повредили камнями пять автобусов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения».

Инциденты произошли 21 и 23 марта. Двое юношей около перекрестка улицы Российской и проспекта Победы перед заездом на мост забрасывали камнями автобусы. В пяти транспортных средствах были разбиты двери, боковые стекла и два лобовых стекла. Никто не пострадал, но автобусы отправили на ремонт. Сотрудники службы безопасности МУП написали заявление в правоохранительные органы. Хулиганами оказались два 14-летних подростка. По предварительным оценкам, их родителям необходимо возместить ущерб предприятию в размере 150 тыс. руб.

Виталина Ярховска