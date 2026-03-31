В Шебекино два человека пострадали при атаке дрона на пассажирский автобус

В Шебекино пассажирский автобус был атакован беспилотником. Пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У женщины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения туловища и ног, у мужчины — минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча и грудной клетки», — рассказал глава региона.

Пострадавших доставили в районную больницу, позднее планируется перевод пациентов в Белгород.

