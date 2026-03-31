Слово редактора

Каждый сезон мы будто бы заново учимся простым вещам: замечать красоту, выбирать важное, не терять себя в шуме новостей. Мир вокруг продолжает колебаться — слишком быстро, слишком громко, иногда пугающе непредсказуемо. Но, возможно, именно сейчас особенно ясно проявляется ценность того, что не подвержено колебаниям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Никулина Фото: Вероника Никулина

Этот номер — не про побег от реальности. Он про опору. Про вкус к жизни, который не зависит от заголовков. Про украшения, которые становятся личной историей. Про бренды, рождающиеся из смелости и труда. Про путешествия, где важен не километраж, а ощущение присутствия. Про зрелость — как осознанный выбор жить активно и с интересом. Про финансовую грамотность — как форму внутренней свободы. Про баланс.

Сегодня роскошь — это не избыточность, а ясность. Не количество, а качество. Не скорость, а внимание. Мы выбираем не игнорировать сложность мира, а сохранять в нем человеческое — любопытство, стиль, достоинство и радость.

Пожалуй, именно это и есть главная тенденция этой весны.

Марина Архипова