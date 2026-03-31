Замглавы МИД РФ: Москва не будет поставлять нефть поддерживающим ценовой потолок странам

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не будет поставлять нефть государствам, которые поддерживают антирыночную меру по ограничению цен. «Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею»,— подчеркнул дипломат в интервью «Известиям».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Руденко отметил, что ситуация на энергетических рынках сейчас отличается высокой волатильностью, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. При этом правительство Японии, по его словам, связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения, что нарушает цепочки поставок.

Потолок цен на российскую нефть действует с декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих государств могут транспортировать или страховать российскую нефть только при условии, что цена ниже $60 за баррель. С февраля 2023 года также установлены ограничения на нефтепродукты из России — $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.

В декабре 2025 года президент Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года действие ответных мер в отношении стран, введших потолок цен. Указ, запрещающий поставки при соблюдении контрагентами ценовых ограничений, действует с 1 февраля 2023 года и уже несколько раз продлевался.