Аэропорт Пулково возобновил работу

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ограничения на его работу были введены 30 марта в 22:53. Также снова принимает рейсы аэропорт Пскова, который тоже не работал со вчерашнего вечера.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом сбили 38 беспилотников. Пострадали три человека, из которых двое — дети. В поселке Молодцово повреждено остекление примерно 30 квартир. Также повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга.