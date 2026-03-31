Власти ЦАР заинтересованы в расширении присутствия военнослужащих из РФ в стране

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) заинтересованы в увеличении числа российских военных специалистов, работающих в стране. Об этом заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

«Президент республики Фостен-Арканж Туадера ясно дал понять, что ЦАР очень заинтересована в продолжении сотрудничества с Российской Федерацией в области безопасности, в том числе за счет расширения присутствия российских военных специалистов»,— сказал господин Биро в разговоре с «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что некоторые населенные пункты до сих пор нуждаются в услугах РФ. Он рассказал, что получает звонки от мэров с просьбами направить российских инструкторов для обеспечения безопасности. Он добавил, что просьба о расширении контингента отражает прежде всего желание народа республики.