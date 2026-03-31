Власти США признали терактом нападение на синагогу в Мичигане

Представители федеральных властей США заявили, что нападение на синагогу в штате Мичиган признано террористическим актом, который совершили сторонники ливанской шиитской группировки «Хезболла». По информации прокуратуры Восточного округа Мичигана, подозреваемый в нападении уроженец Ливана Айман Газали также оказывал материальную поддержку «Хезболле», что классифицируется как отдельное преступление, сообщает CBS News.

Телеканал выяснил, что Газали проживал в городе Дирборн с 2016 года, когда получил американское гражданство. Двое его братьев, участников «Хезболлы», и другие члены семьи погибли в Ливане 5 марта после атаки израильского беспилотника. Газали записал несколько видеороликов о намерении стать мучеником и спланировал атаку на синагогу в Мичигане.

Накануне 1 апреля, когда начинается праздник Песах, власти штата намерены усилить меры безопасности в синагогах, еврейских общинных центрах и других местах, чтобы предотвратить потенциальные целенаправленные нападения и акты терроризма.

Атака на синагогу в Мичигане Temple Israel в городе Уэст-Блумфилд вблизи Детройта произошла 12 марта. Нападавший врезался на автомобиле в здание, вступил в перестрелку с охранниками, а потом покончил с собой. В результате нападения никто не пострадал.

