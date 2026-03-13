Устроивший стрельбу в американской синагоге убит

Мужчина, который врезался на автомобиле в здание синагоги в штате Мичиган и открыл стрельбу, убит сотрудниками службы безопасности, передает Associated Press. Сам охранник ранен.

Как уточняла полиция Мичигана, инцидент произошел в синагоге Temple Israel в городе Уэст-Блумфилд вблизи Детройта. Там находится центр раннего развития детей. Пострадавших среди сотрудников и посетителей центра нет.

Шериф округа Майкл Бушар сообщил, что неизвестный мужчина въехал на машине в двери синагоги, сбив охранника. Сотрудники службы безопасности открыли огонь по автомобилю. Раненый охранник доставлен в больницу.

Президент США Дональд Трамп сказал, что его проинформировали о стрельбе в синагоге. «Я хочу выразить нашу любовь еврейской общине Мичигана и всем жителям Детройта»,— добавил он. Раввин Джеффри Майерс, который пережил нападение на синагогу в Питтсбурге в 2018 году, и мичиганское отделение правозащитного Совета американо-исламских отношений осудили атаку.