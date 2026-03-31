Соцфонд выплатит ветеранам Великой Отечественной по 10 тыс. рублей

Социальный фонд России начнет перечислять ежегодные выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в апреле, сообщает «РИА Новости». Выплата приурочена ко Дню Победы 9 мая.

Размер выплаты составляет 10 тыс. рублей. Ее автоматически перечислят в апреле или мае на основании данных, уже имеющихся в фонде.

Выплата полагается тем, кто участвовал в боевых действиях, получил инвалидность в результате ранения, контузии или заболевания в районах боевых операций, а также выполнял специальные задания в тылу противника или на территориях иностранных государств. Кроме того, право на выплату имеют участники войны, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.