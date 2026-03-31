CNews: Минпромторг предложил скрыть данные о производстве микроэлектроники

Минпромторг направил представителям радиоэлектронной отрасли запрос о том, какие сведения из государственной информационной системы промышленности (ГИСП) стоит скрыть из публичного доступа. Об этом сообщает CNews со ссылкой на производителей, получивших обращение.

Производители в разговоре с CNews отмечают, что портал, напротив, должен быть более информативным. По их словам, компании, которые могли бы пострадать от раскрытия данных, давно уже находятся под санкциями. По мнению одного из собеседников, ведомство, вероятно, стремится скрыть устройства, в составе которых есть иностранные компоненты.

ГИСП была создана как платформа для поддержки отечественных производителей и повышения прозрачности взаимодействия между государством, бизнесом и заказчиками, отмечает издание. В системе хранится информация о комплектующих и готовых изделиях, а также баллах, на основании которых продукция попадает в реестр.