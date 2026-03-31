70 человек погибли при нападении банды Gran Grif на Гаити

В сельскохозяйственном регионе Артибонит на западе Гаити в результате нападения банды погибли минимум 70 человек, еще 30 были ранены. Об этом сообщила правозащитная организация Collective Defending Human Rights.

Как сообщает The Guardian, нападение вынудило около 6 тыс. человек покинуть дома. Официальные данные значительно ниже: полиция сообщила о 16 погибших и 10 раненых, гражданская защита — о 17 погибших и 19 раненых.

Нападение совершили члены банды Gran Grif в воскресенье в районе Жан-Дени. В организации осудили бездействие властей и заявили о «полном пренебрежении своими обязанностями» со стороны властей.

Столкновения с бандами в департаменте Артибонит стали одними из самых жестоких на Гаити, отмечает The Guardian. В марте США признали группировки Gran Grif и Viv Ansanm террористическими и предложили вознаграждение до $3 млн за информацию об их финансовых связях. С 2021 года на Гаити зарегистрировано около 20 тысяч смертей в результате бандитского насилия.