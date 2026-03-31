Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 17

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала ночи над регионом сбито 17 беспилотников. Он уточнил, что отражение атаки идет в районе порта Усть-Луга.

Угроза атаки БПЛА действует в Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области примерно с 22:00 мск 30 марта. В 23:00 мск предупреждение было объявлено во всем регионе. Петербургский аэропорт Пулково более четырех часов не принимает и не отправляет рейсы. По словам господина Дрозденко, в регионе возможно снижение скорости мобильного интернета.

Порт Усть-Луга был атакован в ночь на 25 марта. 29 марта в порту из-за налета беспилотников возник пожар.