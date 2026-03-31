МИД России рекомендовал не въезжать в страны, заключившие с США договор о выдаче

МИД России рекомендовал россиянам не путешествовать в страны, которые заключили с США договор об экстрадиции.

«Рекомендуем не выезжать в страны, связанные с Вашингтоном договорами о выдаче, а также избегать, по мере возможности, поездок в любые недружественные юрисдикции»,— сообщили представители МИД РФ в разговоре с «РИА Новости».

С США договор о взаимной выдаче заключен с более чем ста странами мира. Среди них почти все страны Европы, Канада, Мексика, Япония, Южная Корея, Таиланд и другие.