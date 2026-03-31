Проект пристройки к школе №100 в Саратове скорректируют за 3 млн рублей

МКУ «Капитальное строительство» (КС) объявило конкурс на корректировку проектной документации по строительству дополнительного учебного корпуса школы №100. Начальная максимальная цена контракта составляет 3,01 млн руб.

Фото: МОУ «СОШ № 100» г.Саратова

Скорректировать предстоит ряд разделов, включая архитектурные решения, инженерные системы, технологическую часть, проект организации строительства, а также разделы по энергоэффективности, экологии, пожарной безопасности, эксплуатации объекта и доступности для маломобильных групп. Завершить работы, включая прохождение повторной государственной экспертизы (первое заключение было положительным), необходимо до 14 июля этого года, указано в документации к закупке.

Контракт стоимостью 207,8 млн руб. на строительство учебного корпуса на 400 мест на 1-м проезде Панфилова И.В. был заключен 16 марта с энгельсским застройщиком «ПДПстрой». Однако уже 24 марта мэр Саратова Игорь Молчанов заявил о сбое в работе над объектом из-за неудовлетворительной организации процессов. Контракт с компанией был расторгнут в тот же день по соглашению сторон, а директора МКУ «КС» Александра Лядева уволили. Ответственным за исправление ситуации и дальнейшее строительство господин Молчанов назначил вице-мэра Эдуарда Нарыжного.

ООО СЗ «ПДПСтрой» присутствует на рынке Саратовской области с 2007 года. До мая 2022 года собственником компании был экс-глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов, затем владельцем стала Лилия Плеханова. В 2024 году выручка фирмы составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 8,9 млн руб. Сейчас компания строит пристройку к школе в Энгельсе (173 млн руб.) и детский сад в Иволгино (402,1 млн руб.). Всего в работе — 54 контракта на 4,5 млрд руб.

Нина Шевченко