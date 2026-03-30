Орбан поручил провести расследование после прослушки главы МИД Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вопиющим факт прослушки министра иностранных дел Петера Сийярто. Он поручил Минюсту страны провести расследование.

«Прослушивание телефонных разговоров члена правительства — это серьезное нападение на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию, касающуюся прослушивания телефонных разговоров Петера Сийярто»,— написал господин Орбан в соцсетях.

В разговоре с журналистами премьер Венгрии добавил, что на заседаниях многие чиновники используют смартфоны. «Нет необходимости что-либо передавать, потому что все слышат те, кто хочет, в этом заинтересованы»,— уточнил Виктор Орбан. По его словам, сам он на официальные встречи берет кнопочный телефон Nokia.

Издание Mandiner со ссылкой на источники сообщало, что разведка одной из европейских стран прослушивает телефон главы МИД Венгрии Петера Сийярто. The Washington Post писала, что господин Сийярто во время перерывов на заседаниях ЕС якобы регулярно звонит главе МИД России Сергею Лаврову.