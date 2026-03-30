В ЕС призвали сократить потребление топлива в транспортном секторе

Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза рассмотреть возможность сократить расход нефти и газа, прежде всего в транспортном секторе. Это связано с подготовкой к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Politico со ссылкой на письмо главы энергетического ведомства ЕС Дана Йоргенсена.

В письме господин Йоргенсен отмечает, что конфликт в Персидском заливе перерастает из ценовой проблемы в полномасштабный энергетический кризис. По его словам, страны ЕС должны рассмотреть «добровольные меры по экономии спроса… с особым вниманием к транспортному сектору». Такой призыв может означать, что правительства попросят граждан меньше ездить на автомобилях или летать самолетами, чтобы сэкономить топливо для более важных целей, объясняет Politico.

«Государства-члены должны воздерживаться от принятия мер, которые могут увеличить потребление топлива, ограничить свободное перемещение нефтепродуктов или снизить стимулы к увеличению объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах ЕС»,— написал господин Йоргенсен. По его данным, ЕС получает около 40% импорта авиационного и дизельного топлива из Персидского залива. Обсуждение этого вопроса в блоке запланировано на утро 31 марта.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика фактически заблокировала судоходство в этом районе. Трудности с импортом энергоресурсов в США и страны Европы привели к резкому скачку цен на них. 27 марта стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE превысила отметку $112 за баррель, увеличившись с начала недели более чем на 12%. Участники рынка допускают рост цен до $120 за баррель, а в случае дальнейшей эскалации — до $130–150 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррель словам не верит».