Le Figaro: цена дизеля во Франции достигла 40-летнего максимума

Стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордного уровня с 1985 года и приблизилась к €2,2 за л, пишет газета Le Figaro. Цены повышаются уже пятую неделю подряд из-за эскалации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, которая затруднила поставки нефти из стран Персидского залива.

Только за прошедшую неделю цена дизеля выросла на €0,08, а с начала обострения ситуации — на €0,5, передает ТАСС. При этом дизель остается самым востребованным видом топлива во Франции, на него приходится около 68% всего топливного рынка.

Кроме дизеля, дорожает и бензин. Литр бензина Е10, аналог АИ-95 с содержанием этанола, за неделю подорожал на €0,03 и достиг €1,9. Цена на обычный АИ-95 без этанола впервые превысила €2 за л.

Власти Франции временно разрешили продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, чтобы компенсировать его нехватку и сдержать рост цен. Кроме того, министр экономики Ролан Лескюр заявил о планах в апреле выделить €70 млн помощи пострадавшим отраслям, пострадавшим от скачка цен на топливо.